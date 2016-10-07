Мария Захарова предложила действенный метод принуждения Киева к выполнению минских соглашений

С интересным предложением к Западу на форуме молодых дипломатов в Москве выступила официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова. Она считает, что материальная помощь Киеву должна быть увязана с выполнением украинскими властями минских соглашений.

"Видим, какие колоссальные кредиты, транши перечисляются Киеву, и одним из условий перечисления становится прогресс в борьбе с коррупцией как одно из условий. Почему таким условием не может стать выполнение (Киевом) минских договорённостей, большой вопрос ", — сказала она.

По её мнению, подобное развитие событий могло бы стать "очень действенной мерой".

"Мы исходим из того, что сейчас необходимо нашим западным коллегам, западным партнёрам принять все необходимые меры для того, чтобы оказать соответствующее давление на киевские власти по выполнению ими конкретных обязательств по политической реформе, принятию соответствующих законов — в силу того, что написано очень четко в минских договорённостях", — сказала она.