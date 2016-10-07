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Депутат ВР Семен Семенченко хочет заблокировать выполнение соглашения об отводе сил и средств

опубликовано alex1943 в Пт, 07/10/2016 - 19:03 Новость: тема тэги гео
Semen
Фракция "Объединение "Самопомощь" в Раде Украины намерена обратиться в Генеральную прокуратуру по вопросу законности подписания договоренностей в Минске об отводе сил и средств сторон в Донбассе, заявил в пятницу на заседании парламента один из скандально известных представителей украинской нацгвардии, депутат фракции Семен Семенченко.

Как известно, контактная группа по урегулированию ситуации на Украине 21 сентября подписала в Минске рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил должен был начаться 1 октября с трех населенных пунктов: Петровское в Донецкой области, а также Станица Луганская и Золотое в Луганской области.

"Мы обращаемся в Генеральную прокуратуру с заявлением о совершении преступлении по статьям 353 ("самовольное присвоение властных полномочий") и 110 ("умышленные действия, совершенные с целью изменения границ территорий или государственной границы Украины")… Кто и на каком основании дал команду украинским вооруженным силам выполнять эти договоренности и оставлять нашу украинскую землю", — заявил Семенченко.

Ранее пресс-секретарь полпреда Донецкой народной республики на минских переговорах Дениса Пушилина Виктория Талакина сообщила, что контактная группа по Украине пришла к соглашению о разведении сил в районе Петровского 7 октября в 11.00 мск в случае отсутствия нарушений.

В Донецкой народной республики приступили к отводу сил на этом участке в 11.00 пятницы. Тогда же глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил, что украинские военные начали отвод сил в районе села Петровское в Донбассе. По последним сообщениям отвод на этом участке состоялся.

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