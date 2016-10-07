В ДНР возобновлена выплата пенсий за октябрь

«С сегодняшнего дня начаты выплаты. С полной информацией можно ознакомиться на официальном сайте Минсоцполитики», - сообщила председатель Пенсионного фонда Республики Галина Сагайдакова.

Напомним: 4 октября базы данных Пенсионного фонда ДНР были взломаны украинскими хакерами, в связи с чем процесс выплаты был приостановлен.

По информации Министерства труда и социальной политики ДНР, за 3 прошедшие дня всю базу данных полностью восстановить не удалось, так что работы еще продолжаются. Тем не менее, 7 октября пенсии начали выплачивать, правда, пока без надбавки в 10%, которая была сделана властью Республики летом 2016 года. Пока что выплачиваются пенсии, зафиксированные по состоянию на 1 июля 2016 года.

Отметим, что указ «О назначении и выплате пенсий на территории Донецкой Народной Республики» Глава ДНР Александр Захарченко подписал 27 марта 2015 года, фактически выплаты стартовали с апреля. Таким был ответ власти Республики на отказ Украины выплачивать пенсии, честно заработанные жителями Донбасса, не пожелавшими бежать на территорию страны майдана, становясь так называемыми «вынужденными переселенцами», ютящимися по чужим углам.