Военный аэродром под городом Миргород, расположенным в Полтавской области, известен тем, что там во времена Советского Союза базировался один из полков дивизии стратегических бомбардировщиков.

В составе дивизии были бомбардировщики марок СУ-25 и Су-27. За годы украинской самостийности от полка остались только несколько самолетов, на которых уже и забыли, когда летали.

За время войны, развязанной киевской властью против Донбасса, в бывшем бомбардировочном полку самолетов не прибавилось, а те, что остались, летать больше не стали. Однако, еще весной 2016 года на Миргородский военный аэродром доставили партию фугасных бомб марки 100-120. В этой маркировке цифра «100» означает вес бомбы, равняющийся 100 килограммам. А вторая цифра - 120, это условный показатель радиуса разлета осколков стокилограммового фугаса. Только не следует понимать так, что при взрыве бомбы, осколки разлетаются на 120 метров и не больше.

До последнего времени, стокилограммовые фугасы, доставленные на аэродром под Миргородом, хранились на складе в специальных ящиках. Но в течение этой недели, ящики с бомбами были распакованы и несколько боеприпасов подвесили на подвески двух бомбардировщиков, отстаивающихся долгое время в ангарах.

Сейчас, самолеты стоят там, где и стояли, но уже с бомбами на подвесках. Заодно, по приказу командования, усилена и охрана аэродрома.