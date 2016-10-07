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Украинские военные распускают слухи о наступлении армии ДНР

опубликовано alex1943 в Пт, 07/10/2016 - 19:47 Новость: тема тэги гео
VSU
Подразделение ВСУ, численностью до взвода, вместе со всем вооружением и снаряжением, по приказу военного начальства 6 октября было переброшено с позиций, находящихся около районного центра Марьинка, к юго-востоку, поближе к селу Александровка Марьинского района ДНР.

Интересно, что такая передислокация была произведена «по просьбе трудящихся», то есть, украинских военных, несущих службу на позициях к западу от Александровки.

По сведениям, которые будто бы оказались в распоряжении местные командиров ВСУ, армия ДНР, со дня на день, должна перейти в наступление на юго-западе от Донецка, как раз около села Александровка. Потому-то, там и срочно потребовалось подкрепление.

Распространители этих слухов позаботились и о том, чтобы они дошли до вышестоящего командования. Так и получилось.

В штабах ВСУ подумали, и решили, что для перестраховки, позиции, расположенные к западу от села Александровка, в самом деле, следует подкрепить личным составом и кое-каким вооружением.

Теперь, вновь прибывшие украинские военные, вместе с теми, кто находился к западу от села Александровка раньше, наблюдают за селом и за южными окраинами Петровского района Донецка. Но наступления армии ДНР, о чем распускаются слухи, так и нет.

Зато, по селу Александровка украинские военные, все так же, стреляют из минометов. Очередной такой обстрел был устроен вечером 6 октября, с 21 часа 30 минут и до 23 часов.


Военкор Самур

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