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Президент Порошенко назначил новый праздник - День Достоинства и свободы Украины

опубликовано alex1943 в Пт, 07/10/2016 - 19:53 Новость: тема тэги гео
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В пятницу, 7 октября, президент Порошенко подписал указ, в котором назначил 21 ноября «Днем Достоинства и Свободы Украины». В указе отмечается, что этот праздник должен призвать всех граждан вспомнить события, которые на протяжении десятилетия будоражили украинскую землю и мутили народ, ведь 21 ноября – день исторический, это и начало Оранжевой революции 2004-го, и Революции Достоинства 2013- го.

В указе президента Украины особо отмечен пункт о выделении в Киеве земельного участка для возведения мемориала «небесной сотне», чтобы никто не забыл о том, с каким энтузиазмом «патриоты» скакали на майдане под кричалку: «Кто не скачет, тот - москаль», избивали и даже убивали всех несогласных.

Президент Порошенко поручил правительству создать оргкомитет по подготовке и празднованию в 2016 году «Дня Достоинства и Свободы». Кроме того, согласно указу, зарубежные дипломатические учреждения Украины должны провести мероприятия в связи с новым украинским праздником и содействовать организации торжеств по этому поводу украинской общественности за рубежом.

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