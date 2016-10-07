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Порошенко нахамил грузинским журналистам

опубликовано alex1943 в Пт, 07/10/2016 - 20:19 Новость: тема тэги гео
Por+Saaka
В преддверии выборов в парламент Грузии естественен интерес СМИ, особенно грузинских, о планах и дальнейшей судьбе экс-президента Грузии, а ныне главы Одесской обладминистрации Михаила Саакашвили, который ранее уже заявлял, что собирается вернуться на родину, если его партия победит на выборах 8 октября. Придется ли Украине искать нового губернатора Одесской области вместо Саакашвили, поинтересовались журналисты у президента Украины?

Во время визита президента Украины Петра Порошенко в Одесскую область журналисты дважды спрашивали его о возможном увольнении председателя Одесской ОГА Михаила Саакашвили, однако глава государства ушёл от ответа.

Так, во время инспектирования трассы Одесса — Рени Порошенко оборвал вопрос представителя грузинского СМИ, отмахнувшись от него, а во второй раз просто отмолчался (на момент вопроса Саакашвили стоял рядом с президентом). Также Порошенко напомнил грузинским журналистам, что они находятся в Украине, и поэтому обсуждаться здесь будут в первую очередь украинские вопросы.

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