Украинские нацдепы: согласие Киева на отвод вооружений на Донбассе под давлением стран Запада – очередная «зрада»

Об этом, выступая в Верховной Раде заявил депутат, экс-глава УНА-УНСО Юрий Шухевич. По его словам, Россия и Донецкие республики обманут Украину и займут так называемую буферную зону.

«Россия и её наемники войск не отводят. Это означает, что с выводом наших войск туда придут сепаратисты, преступная власть ДНР и ЛНР. Вас продают, предают. Недаром жители Волновахи вышли на улицы с требованием к президенту и парламенту сделать что-то, чтобы не отводить войска и не отдавать их сепаратистом, - заявил Шухевич. - Но у нас глухие, у нас хотят прислужиться перед Западом, которому наплевать на Украину. Когда же мы наберемся собственной чести и станем на защиту своих интересов? Я сегодня обращаюсь к Муженко, начальнику Генштаба – он бы должен обратиться к Верховной Раде и сказать – что вы делаете? Но этого нет! Предательство, предательство, предательство! Народ, тебя продают!».

Не менее истерическое заявление прозвучало от фракции «Самопомощь», национально-ущербные «патриоты», которой жаждут продолжения братоубийственной войны. Мало того, эта политсила намерена требовать от Генеральной прокуратуры проверить «законность подписания договоренностей в Минске». Такое заявление сделал комбат-депутат Семен Семенченко (в миру — Константин Гришин), неоднократно уличенный прежде в мошенничестве, как в мирное, так и в военное время.