Третья попытка разведения сил в Станице Луганской сорвана Киевом

Украинская сторона в третий раз сорвала предусмотренное Минскими соглашениями разведение сил и средств в районе Станицы Луганской, которое планировалось на сегодня. Об этом сегодня на брифинге в ЛуганскИнформЦентре заявил уполномоченный представитель ЛНР на Минских переговорах Владислав Дейнего.

"На сегодня украинская сторона сорвала третью попытку провести разведение сил и средств в Станице Луганской", - заявил он.

"Украинская сторона заявила о своей неготовности в рамках деятельности совместного центра по контролю и координации (режима прекращения огня, СЦКК - примечание ЛИЦ), то есть генерал Кременецкий, который возглавляет представительство генштаба ВСУ в совместном центре по координации и контролю, передал эту информацию в представительство Российской Федерации в СЦКК о том, что Украина не готова проводить разведение сил и средств. Однако, от ОБСЕ мы никакой информации об этом не получали", - рассказал уполномоченный представитель Республики.