Брифинг представителя Народной Милиции ЛНР о ситуации на линии соприкосновения

Украинские силовики в нарушение Минских соглашений продолжают наращивать свои силы и средства вблизи линии соприкосновения и усиливать свою группировку националистическими батальонами. Об этом сегодня на брифинге в ЛуганскИнформЦентре заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР майор Андрей Марочко.

Он напомнил, что киевские силовики за минувшие сутки два раза обстреляли позиции Народной милиции ЛНР, а также нашли очередной предлог, чтобы не отводить свои силы и средства в районе Станицы Луганской.

В то же время, как отметил официальный представитель оборонного ведомства Республики, "украинские силовики продолжают наращивать свои силы и средства вблизи линии боевого соприкосновения, усиливая свою группировку националистическими батальонами".

"Нам стало известно, что на железнодорожную станцию в населенном пункте Рубежное прибыл состав с десятью единицами БТР, десятью противотанковыми орудиями МТ-12 "Рапира", военными автомобилями "Урал" с понтонными мостами. В ближайшее время прибывшая военная техника и вооружение отправится к линии боевого соприкосновения", - сообщил Марочко.

"Также, по имеющейся у нас информации, к линии боевого соприкосновения в район населенного пункта Болотенное прибыли дополнительные националистические подразделения "Правый сектор". В населенный пункт Станица Луганская прибыли две самоходные артиллерийские установки, четыре БТР и около 50 человек личного состава с оружием и боеприпасами. На всей этой технике были установлены флаги "Правого сектора", - рассказал майор.

Также он заметил, что подразделения ВСУ продолжают укреплять в инженерном отношении свои позиции.

"Стало известно, что в зоне ответственности 28-й бригады вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Новоайдар отмечены оборудованные в инженерном отношении позиции, построены новые блиндажи и укрепления", - проинформировал представитель Народной милиции.

По его словам, данные факты еще раз подтверждают, что "олигархическая киевская власть не намерена вести мирный диалог для урегулирования обстановки на Донбассе, а наоборот использует любые возможности для дестабилизации ситуации, тем самым пытается отвлечь внимание граждан Украины от многочисленных внутренних проблем".

В то же время Марочко заверил, что Народная милиция не ослабляет бдительность и уделяет повышенное внимание вопросам безопасности Республики, "в рамках чего наращивание усилий по ее защите является одной из приоритетных задач".

"Так, сегодня, согласно плану подготовки соединений и частей Народной милиции ЛНР, в рамках проведения тактического учения, которое пройдет с 11 по 14 октября, подразделения Народной милиции были приведены в высшую степень боевой готовности и выведены в район проведения учений", - рассказал он.