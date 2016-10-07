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Свобода, равенство, братство и ... кооперация

опубликовано Nvb2003 в Пт, 07/10/2016 - 21:13
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Продолжение беседы ведущего студии интернет-канала Анна-Ньюс профессора института прикладной математики Георгия Геннадьевича Малинецкого с заместителем главного редактора по научной редакции информационного агенства "REGNUM" - Андреем Геннадиевичем Сверчковым, директором Российского фонда внешних технологий - Павлом Михайловичем Правинцевым и профессором, доктором политических наук - Николаем Васильевичем Лукьяновичем, посвященной кооперации общества и государственных властных структур. Ведь она будет востребована и крайне необходима уже в ближайшем, обозримом будущем, и не менее важна чем развитая конкуренция, рынок и другие ключевые показатели современного государства.
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:: Nvb2003 ::

Автор (или псевдоним)
Vladimir

О себе

корреспондент "Анна-ньюз"