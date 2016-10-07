Брифинг представителя Государственного комитета налогов и сборов ЛНР

Оптовые предприятия, реализующие товар за наличные средства без выдачи квитанции или кассового чека, облагаются штрафом в размере пятикратной стоимости данного товара. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщила пресс-секретарь Государственного комитета налогов и сборов (ГКНС) Галина Горобцова.

"В связи с многочисленными обращениями предпринимателей малого бизнеса, реализующих товары в розницу, по поводу того, что не все оптовики предоставляют подтверждающие документы, Государственный комитет налогов и сборов разъясняет следующее. В соответствии с действующим законодательством, оптовые предприятия, которые занимаются доставкой товара покупателям и расчеты производятся по месту доставки товара, обязаны выдавать расчетную квитанцию, а при реализации подакцизной группы товаров – фискальный чек зарегистрированного кассового аппарата", - пояснила представитель ГКНС.

"За нарушение данной нормы закона предусмотрена ответственность в виде наложения финансовой санкции на субъект оптовой торговли, а именно (штраф) в размере пятикратной стоимости проданного товара без выдачи расчетного документа при расчете за наличные", - отметила Горобцова.

Она добавила, что на данный момент ГКНС тесно сотрудничает с инициативной группой предпринимателей, благодаря чему сотрудники Госкомитета могут оперативно реагировать на факты не выдачи расчетных документов оптовыми предприятиями и проводить проверочные мероприятия.

"Предприниматели, осуществляющие розничную торговлю, сейчас, как никогда, заинтересованы в документальном подтверждении приобретения товара. Согласно недавно принятому Кодексу ЛНР об административных правонарушениях, к предпринимателям, не подтверждающим первичными документами происхождение товара, ужесточены меры ответственности. Такое нарушение влечет за собой конфискацию у предпринимателя товара, подтвержденного соответствующими документами", - рассказала пресс-секретарь.

Горобцова подчеркнула, что ГКНС призывает всех субъектов хозяйствования соблюдать нормы действующего налогового и другого законодательства Республики.