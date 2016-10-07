Украинский журналист нелегально пересек границу США и попросил политическое убежище

«Приключения» украинского журналиста Виталия Косенко, работавшего на издание общественной организации «Дорожный контроль» начались в январе 2016 года, когда сотрудники СБУ Запорожья арестовали его, обвинив в получении взятки от ГАИшника (который прошел переаттестацию и стал полицейским).

Украинские СМИ утверждают, что дело было сфабрикованным. К тому же, согласно составу ст.368 УК Украины (получение взятки), она не распространяется на Косенко, поскольку он не является чиновником (государственным служащим), а также не выполняет административно-хозяйственные функции на каком-либо предприятии.

Однако Запорожский суд признал Косенко виновным, дав ему три с половиной года ограничения свободы с испытательным сроком в один год. Прокуратура заявила, что приговор слишком мягкий и захотела через апелляцию требовать для Косенко 4 года реального срока в тюрьме. Узнав об этом, тот решил вместе с семьей бежать из Украины.

В результате — добрался до Мексики, нелегально вместе с семьей перешел границу с США и сдался пограничникам в городе Ларедо в штате Техас. Там беглецов ждал журналист «Дорожного контроля» Андрей Жуковень, который еще в 2013-м году получил в США политическое убежище, а в 2015-м — гражданство. Жуковень объяснил иммиграционной службе США, что жизнь и свобода Виталия Косенко находятся под угрозой, а потому тот вынужден просить о политическом убежище и поручился за своего коллегу. После прохождения необходимых процедур, Косенко и его семья были отпущены без залога и вскоре получат американские ID (удостоверение личности).

Общественная украинская организация «Дорожный контроль», со своей стороны, в очередной раз обратила внимание правительства США на тот факт, что Киев использует деньги американских налогоплательщиков не для укрепления свободы слова на Украине, не для развития демократии и европейских ценностей, а для цементирования коррупционной вертикали власти. Вопрос финансирования украинской власти необходимо пересмотреть, иначе беженцев из Украины в США будет становиться все больше и больше, считают «контролеры».

Напомним: общественный проект и одноименная газета по защите прав водителей на Украине от противоправных действий сотрудников милиции «Дорожный контроль» (ДК) популярен у водителей Украины и содержит коллекцию видео из различных регионов страны майдана, главными героями сюжетов являются работники ГАИ, совершающие противоправные действия.