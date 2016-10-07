Брифинг заместителя главы МЧС ЛНР

Мужчина и девочка получили ранения различной степени тяжести в результате подрыва на растяжке во время сбора грибов в Перевальском районе. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил заместитель главы МЧС ЛНР по вопросам надзорно-профилактической деятельности, полковник службы гражданской защиты Валерий Вихтар.

"Наступает грибная пора, люди стремятся выйти в лес. Но там их могут ожидать такие негативные моменты, как неразорвавшиеся снаряды и другие боеприпасы и растяжки. Не стоит забывать об опасности, которая может подстерегать население в местах, где непосредственно велись боевые действия", - отметил он.

"Так, 1 октября в лесополосе между поселками Селезневка и Уткино Перевальского района при сборе грибов, предположительно, на растяжке подорвались мужчина, 1959 года рождения, и девочка, 2005 года рождения. С осколочными ранениями различной степени и переломами оба пострадавших доставлены в учреждение здравоохранения", - сообщил замминистра.

Вихтар призвал жителей Республики не подвергать себя опасности и воздержаться от походов по грибы, так как МЧС в настоящее время все усилия направляет на разминирование земель сельскохозяйственного назначения, а обследование лесополос и лесонасаждений в районе ведения боевых действий не осуществлялось.

В связи с участившимися случаями травматизма и гибели людей из-за неправильного обращения с взрывоопасными предметами МЧС ЛНР напоминает жителям Республики правила безопасности: