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Главная Сводка Министерства обороны ДНР 7 Октября 2016 года опубликовано Nvb2003 в Пт, 07/10/2016 - 21:53

Аудио&Видео: тема: география: организации: содержание: рубрики: Украинские силовики продолжают обстреливать жилые районы населенных пунктов Республики, провоцируя подразделения ДНР на ответные действия. Подразделения ДНР полностью соблюдают режим прекращения огня. Об этом во время брифинга 7 октября сообщил начальник управления НМ ДНР, генерал-майор Денис Синенков. «Так, за неделю украинские силовики 1352 раза нарушили режим прекращения огня. В том числе с применением артиллерии, танков и минометов, по территории Республики – 803 раза. Обстрелы противником велись по тридцать одному населенному пункту. Кроме того, на этой неделе отмечалась активизация работы диверсионно-террористических групп противника из состава Сил специальных операций ВСУ. Так, в результате установленной закладки на проезжей части дороги в Макеевке, по которой передвигаются мирные жители, на фугасе утром 5 октября подорвался топливозаправщик. Взрыв был такой мощности, что в десяти учебных заведениях, трех детских садах, одной больнице и десятках жилых домов вылетело остекление. От разлета осколков взрывного устройства пострадали высоковольтные провода и электростанция, которая обесточила работу шахты «Щегловская-Грубокая» в Красногвардейском районе города. Это стало причиной блокирования под землей 126 горняков. Всего от преступных действий украинских силовиков на этой неделе погибли пять военнослужащих ДНР и трое получили ранения. А в результате обстрела Зайцево и попадания украинского снаряда в дом № 268 по ул. Рыбалко получил контузию и множественные ранения хозяин дома Солдатов Андрей Алексеевич», — сообщил Денис Синенков. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее