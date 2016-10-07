Германия хочет наказать Россию новыми санкциями

Германия намерена применить политику санкций в отношении России из-за ситуации в Сирии. Об этом заявил председатель комитета Бундестага по внешним делам Норберт Реттген. Политик сообщил в интервью Süddeutsche Zeitung, что "отсутствие ответных действий и санкций в ответ на тяжелейшие военные преступления было бы скандалом".

Он отметил, что экономические санкции против России не смогут подействовать сразу, однако в долгосрочной перспективе они повлияют на политику, выстраиваемую Москвой. По словам Реттгена, другие европейские страны "не называют вещи своими именами", не предпринимая необходимых действий в отношении России, поскольку "боятся пойти на этот шаг". Ранее сообщалось, что правительство Ангелы Меркель обсуждает возможность введения новых санкций в отношении России из-за ситуации в Сирии, которые заставили бы Москву «изменить курс» в арабской республике. При этом ряд представленных в бундестаге партий негативно отреагировал на новость о готовности блока ХДС/ХCC поднять вопрос об усилении антироссийских санкций. Министр иностранных дел Сергей Лавров выразил надежду на здравый смысл Запада и призвал принимать решение, опираясь на стремление обеспечить нормализацию обстановки в различных регионах мира, а не из желания «во всём и везде обвинить Россию».