Германия хочет наказать Россию новыми санкциями
опубликовано Nvb2003 в Пт, 07/10/2016 - 22:39
Аудио&Видео: тема:
Аудио&Видео: тема:
:: Nvb2003 ::
Автор (или псевдоним)
Vladimir
О себе
корреспондент "Анна-ньюз"
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Германия хочет наказать Россию новыми санкциями
опубликовано Nvb2003 в Пт, 07/10/2016 - 22:39
Аудио&Видео: тема:
:: Nvb2003 ::
Автор (или псевдоним)
О себе
корреспондент "Анна-ньюз"
|
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