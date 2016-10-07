Приключения львовского мусора на Винничене

Жители Погребищенского района Винницкой области, куда, как выяснилось, нелегально привозят мусор из Львова, объявили блокаду и в начале недели даже задержали несколько мусоровозов . Однако, как сообщил директор Департамента ЖКХ Винницкой облгосадминистрации, «...три машины все-таки успели выгрузиться, каждая по 45 кубов. Еще 5 машин активисты заблокировали. По документам машины приехали из Львовской области»...

По сообщению местных СМИ, заслон против нелегальной выгрузки львовского мусора дежурит как ночью, так и днем. Ночью дорогу к местной свалке перекрывают 10-15 активистов, а днем собирается до сотни людей. Жители даже дают деньги водителям задержанных мусоровозов, чтобы те только вернулись домой, но водители не хотят оставлять свои машины. По рассказам местных активистов, один из водителей даже объявил голодовку.

«Мы будем стоять здесь до конца, пока полностью не заберут с нашей земли львовский мусор», - заявила одна из активисток Катерина Сытнюк.

Напомним: уже несколько месяцев, после масштабного пожара на свалке в Грибовичах и закрытия этой свалки, мусор областного города Львова просто некуда девать. Поэтому его стали развозить по свалкам городов всей Украины. Однако жители не желают принимать горы чужого мусора, перекрывая дороги и проводя акции протеста.