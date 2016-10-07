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Главная По состоянию дорог Украину опередили Гондурас, Габон и Зимбабве опубликовано Nvb2003 в Пт, 07/10/2016 - 23:03 Новость: тема тэги гео В сегодняшней Украине много бед, но и два классических показателя – «дураки и дороги» не обошли её стороной. Согласно данным рейтинга состояния дорог Украина оказалась на 134 месте из 138 возможных. Причем Украину сумели обойти такие страны как Гондурас, Габон и Зимбабве.

Об этом говорится в рейтинге самых благоприятных для бизнеса стран, опубликованном экспертами международного экономического форума.

Глава Мининфраструктуры Украины Владимир Омелян комментируя эти показатели заявил: -"Этот рейтинг на самом деле висит у меня на стене и это типичная позорная картина для нашей страны". Причем по его словам, дороги в этом году лучше не станут.

"Если ранее на рынке Украины было около ста компаний - сейчас их осталось менее десяти. У нас есть действительно проблема с технологией, но, поверьте, новый асфальт кладется", - сказал Омелян.

Напомним, в украинском госбюджете на 2017 год заложены более 14 миллиардов гривен для создания дорожного фонда, что по идее должно позволить отремонтировать дороги по всей Украине, но надежда на это довольно слабая, ведь тут вступают в дело и другие беды – дураки и коррупция. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее