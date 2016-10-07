Судьи судов Одесской области прекратили работу и начали увольняться

5 октября судьи Хозяйственного суда Одесской области и Апелляционного хозяйственного суда Одесской области решили прекратить свою работу, так как их терроризируют «общественные активисты». Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайтах судов.

Решение о прекращении работы было принято после того, как судьи подверглись атаке «активистов», когда рассматривали дело о банкротстве Одесского нефтеперерабатывающего завода.

«Неизвестными лицами непосредственно в судебном заседании в ходе рассмотрения дела по заявлению ОАО "Энергоснабжающая компания «Одессаоблэнерго»" о признании банкротом ОАО "Одесский нефтеперерабатывающий завод" были совершены насильственные действия в отношении судей с целью принуждения к вынесению желаемого судебного решения, — говорится в заявлении. — Работа судов в нормальном режиме вследствие противоправных, насильственных действий "общественных активистов" невозможна — наряду со срывом судебного заседания по данному делу другие судебные заседания, назначенные на 05.10.2016, не могут проводиться в условиях неприкрытого, агрессивного давления на суд как государственное учреждение по отправлению правосудия».

«Дальнейшее осуществление правосудия Одесским апелляционным хозяйственным судом и Хозяйственным судом Одесской области в условиях физического и психологического давления невозможно и противоречит законодательству Украины, поскольку может поставить под сомнение законность судебных решений, беспристрастность и объективность судей, а действия "общественных активистов" препятствуют другим гражданам в доступе к правосудию», — считают судьи.

В заявлении сказано, что по факту произошедшего коллективы судов направят соответствующие заявления на имя президента Украины, премьер-министра, генпрокурора, главы СБУ и министра внутренних дел.

И вот сегодня, 7 октября, председатель Одесского апелляционного хозяйственного суда Наталья Морщагина написала заявление об увольнении по собственному желанию. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте судебного ведомства.

Решение об увольнении Морщагина объяснила своей неспособностью обеспечить судьям безопасные условия для осуществления независимого и непредвзятого правосудия.