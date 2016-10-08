Сводка событий в Сирии за 7 октября 2016 года
Кроме того, Антонов сообщил, что за то же время были уничтожены около 35 тысяч террористов, включая более 2,7 тысячи выходцев из России и стран СНГ, за это время удалось освободить 586 населенных пунктов и 12 360 квадратных километров территории.
Как отметил заместитель министра обороны Анатолий Антонов, продолжение ударов по запрещенным в РФ террористическим группировкам «Исламское государство» (ИГ) и «Джабхат ан-Нусра» было одним из пунктов совместного заявления Москвы и Вашингтона от 22 февраля. Также Антонов подчеркнул, что Россия выполнила все взятые на себя обязательства, между тем Вашингтон так и не смог обеспечить в Сирии соблюдение режима перемирия «умеренной оппозицией».
Как рассказал Анатолий Антонов, сирийские подразделения дважды отступали от дороги «Кастелло». При этом отряды вооруженной оппозиции, отвод которых должны были обеспечить США, оставались на месте. В итоге положение вернулось к исходному, и гуманитарные конвои ООН не смогли пройти в город. Более того, командиры боевиков заминировали многие выходы из города. Против тех, кто пытался покинуть Алеппо, начались репрессии. В этих условиях доставку продовольствия и медикаментов взял на себя российский центр примирения, который открыл «зеленый коридор» для мирных граждан и отдельный пункт пропуска — для боевиков с оружием.
Анатолий Антонов сообщил, что российские военные в Сирии задействовали около 70 беспилотников и присутствовали на командных пунктах армии Башара Асада для контроля за режимом перемирия, в то время как американские военные следили за перемирием через сообщения в СМИ и соцсетях. «Наши офицеры, находясь на пунктах управления объединений правительственных войск, осуществляли мониторинг реализации договоренностей, а также поддерживали непосредственную связь с губернаторами провинций», — сказал Антонов. Он отметил, что «представители США предпочли анализировать обстановку, отслеживая сообщения в социальных сетях и СМИ». «Таким образом, говорить о создании полноценной системы объективного мониторинга, к сожалению, не приходится», — добавил замминистра обороны.
Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 742. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 69.
За сутки зафиксировано 51 нарушение режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований в провинциях Алеппо (23), Дамаск (16), Хама (7), Хомс (2), Деръа (2) и Латакия (1).
Российские ВКС и ВВС Сирии по оппозиционным вооруженным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении, удары не наносили.
Действия российских и сирийских войск необходимо расследовать как военные преступления, заявил госсекретарь США Джон Керри. «Россия и режим должны не только объяснить миру, почему они продолжают бомбить больницы и медучреждения, женщин и детей», — сказал он перед встречей с французским министром иностранных дел Жан-Марком Эро. Он обвинил сирийские власти в нападении на «еще один госпиталь», в результате которого погибли 20 человек и 100 получили ранения. «Эти действия требуют расследования как военного преступления, и те, кто совершил их, должны быть привлечены к ответственности», — добавил он.
Подготовленный Францией проект резолюции о введении режима прекращения огня в сирийском Алеппо не будет принят в Совете Безопасности ООН. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин. "Я искренне считаю, что предложение Франции внесено не для того, чтобы достичь прогресса и вывести ситуацию из текущего тупика. Не для того, чтобы помочь специальному посланнику по Сирии Стаффану де Мистуре, а чтобы спровоцировать вето России", - заявил Чуркин. Дипломат также заявил, что не видит, как эта резолюция может пройти в СБ ООН.
Голосование по французскому проекту резолюции о прекращении боев в Алеппо состоится в Совете безопасности ООН в субботу. Документ предполагает создание бесполетной зоны над городом и предместьями. Также резолюция предусматривает «обеспечение поставок гуманитарной помощи». Нельзя допустить «полного уничтожения Алеппо к Рождеству»,— заявил министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро. «Завтра для всех членов Совета Безопасности наступит момент истины — хотите ли вы прекращения огня в Алеппо или нет? Особенно это касается наших российских партнеров»,— заявил господин Эйро.
Москва готова поддержать предложения спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры по разблокированию ситуации вокруг Алеппо и призвать Дамаск согласиться с ними. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Если "Джебхат ан-Нусра" с оружием уйдет в сторону Идлиба, где базируются ее основные силы, ради спасения Алеппо, мы будем готовы поддержать такой подход и будем готовы призвать сирийское правительство с этим согласиться", - сказал министр.
Более 70 жителей Татарстана с 2012 года уехали в Сирию воевать на стороне террористической группировки ИГИЛ, сообщил директор института международных отношений, истории и востоковедения Казанского федерального университета Рамиль Хайрутдинов. "Начиная с конца 2012 года свыше семи десятков жителей нашего региона приняли участие в боевых действиях в Сирии на стороне действующего там международной террористического интернационала. И это мы говорим о благополучном регионе Татарстан", — заявил он.
Германия и ее партнеры выразили единое мнение, что политическое решение по Сирии не может быть достигнуто без участия России. Об этом заявил официальный представитель МИД ФРГ Мартин Шефер. "В ходе переговоров с нашими американскими, французскими, итальянскими и британскими коллегами было выражено единое мнение, что по Сирии не будет принято решение без участия России", - сказал Шефер.
Полное возвращение под контроль правительственной армии сирийского Алеппо приведет к быстрому коллапсу в рядах боевиков и вызовет необходимость политического урегулирования конфликта в стране, заявил министр информации Сирии Рамиз Тарджаман. «Алеппо – важный рубеж в истории этого кризиса. Его освобождение приведет к быстрому коллапсу террористических группировок и заставит перейти к политическому урегулированию конфликта», – заявил Тарджаман.
За пять лет Сирию покинули 6,5 млн человек, первыми из страны уехали люди с высшим образованием, в том числе с медицинским. Об этом со ссылкой на эксперта организации «Врачи без границ» Михила Хофмана сообщает РИА Новости.
Группировка «Фалькат аль-Шам» официально объявила войну группировке «Джунд аль-Акса».
Командир Лива аль-Кудс награжден Российской медалью за взятие лагеря Хандарат.
Госдума ратифицировала соглашение с Сирией о бессрочном размещении российской авиагруппы.
Алеппо. Со склада российского Центра по примирению враждующих сторон на аэродром Эн-Найраб доставлен гуманитарный груз, предоставленный Республикой Армения, общим весом 27 тонн.
Вооруженные формирования, заявившие о прекращении боевых действий, из реактивных систем залпового огня кустарного производства, минометов и стрелкового оружия обстреляли в провинции Алеппо населенный пункт Азизи, позиции правительственных войск в районе горы Захр-эн-Найраб, квартал Эль-Машарка города Алеппо.
В провинции Алеппо вооруженные формирования террористических группировок из РСЗО кустарного производства, противотанковых управляемых ракет, гранатометов, ствольной артиллерии, минометов и стрелкового оружия обстреляли н.п. Брайдж-Эр-Рих, Ансар и Аль-Виджи, в городе Алеппо – кварталы Ариан, Шейх-Максуд, Хай-эль-Антари, Рамуси, Аль-Майдам, Эль-Халидия, КПП №2 дороги Кастелло, торговый центр «Кастелло», позиции правительственных войск в районе кварталов Рамуси, «1070» и цементного завода.
Для мирных жителей, покидающих находящиеся под контролем незаконных вооруженных формирований районы города Алеппо, продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости.
Боевики «Джебхат Фатех Аль-Шам» (бывшая «Ан-Нусра») официально отвергли предложение ООН по безопасному выходу из восточных районов Алеппо.
Подразделения САА продолжили атаковать позиции боевиков на юге Алеппо. Идут бои за район Шейх-Саид, большая часть которого очищена от боевиков, взята высота Аш-Шейх Саид, возвышающаяся над районами Аль-Америя и Ас-Суккари. В ходе боев за район Шейх-Саид военнослужащими САА из под обстрелов спасено несколько десятков мирных граждан.
Продолжаются бои за район Owaija, а также за жилой комплекс «1070» (Фото 2, вложенный файл).
Самолеты турецких ВВС нанесли 18 ударов по позициям боевиков террористической группировки «Исламское государство». В результате ударов уничтожено 15 зданий, которые использовались террористами как укрытия, командные и наблюдательные пункты. В ходе наземных боев погибли девять боевиков Сирийской свободной армии, 32 получили ранения.
Идлиб. ВВС САР в районе Ад-Дана атаковали тренировочный лагерь террористов «Джейш Аль-Фатх».
Боевики группировки «Джунд Аль-Акса» атаковали боевиков «Ахрара Аль-Шам», сообщается о десятках погибших с обеих сторон. Между группировками идут боестолкновения в н.п. Хан-Шейхун, Маарат Аль-Нуман, Al-Hamdidiyah, Jarjanaz, Sarmada и Al -Mastouma.
Латакия. Российские военные медики передали госпиталю имени Захи Азрака в Латакии три тонны медикаментов для экстренной помощи раненым.
Вооруженные формирования, заявившие о прекращении боевых действий, из реактивных систем залпового огня кустарного производства, минометов и стрелкового оружия обстреляли позиции правительственных войск в районе горы Абу-Али.
Хама. В провинции Хама вооруженными формированиями были обстреляны населенные пункты Крах, Скандария, Тарфави, теплоэлектростанция в населенном пункте Махарда, позиции правительственных войск в районе населенных пунктов Самра, Махарда и железнодорожной станции в населенном пункте Нарб-Нафса.
САА освободила н.п. Junaynah.
ВВС САР атаковала боевиков севернее н.п. Айдун и в районе Тлюль Аль-Хомр в 30 км от города Саламия, а также в н.п. Аз-Залякият, Суран, Хафсин, Тлейсия и Скейк.
Хомс. Обстрелам террористов подвергся н.п. Ард-Джабурин.
ВВС САР уничтожили склад оружия и боеприпасов «Джебхат Ан-Нусры» в районе н.п. Тельбиса.
ИГиловцы атаковали позиции САА всего в нескольких километрах к юго-востоку от Пальмиры. В районе Аль-Барида армейцы своевременно уничтожили заминированную машину ИГ.
Боевики ИГ сообщают, что вблизи Пальмиры им удалось захватить 4 автоматические пушки и 3 КПП САА.
Дамаск. Вооруженные формирования, заявившие о прекращении боевых действий, из реактивных систем залпового огня кустарного производства, минометов и стрелкового оружия обстреляли позиции правительственных войск в районе высоты с отметкой 612;
В провинции Дамаск обстрелам террористов подверглись населенные пункты Хараста, Хауш-Насри, Бала-Эль-Кадима, Нашабия, Хауш-Эль-Фара, больница Ибн-эль-Валид в населенном пункте Дума, больница Ибн-Сина в населенном пункте Эр-Рихан, стадион Эль-Аббасийин, текстильная фабрика и средняя школа в населенном пункте Джобар.
Продолжается наступление САА в Западной Гуте в направлении к городу Der Khabeyah.
Сирийская Арабская армия атаковала боевиков в пригороде Дамаска - Аль-Хама, после того, как исламисты нарушили мирное соглашение.
Правительственные войска взяли завод Milano Steel, расположенный недалеко от города Al-Mokaylebah и все близлежащие фермы.
Дараа. Вооруженные формирования, заявившие о прекращении боевых действий, из реактивных систем залпового огня кустарного производства, минометов и стрелкового оружия обстреляли город Дараа. Обстрелам террористов также подвергся н.п. Хирбат-Эль-Газала.
Отмечены боестолкновения в городе Дараа к востоку от Хаззан Аль-Карак и управления электроснабжением, к западу от квартала Аль-Джумрук Аль-Кадим, в районе Вади Аз-Зейди и на площади Босра.
Дейр-эз-Зор. Авиация коалиции разбомбила крупнейший мост через реку Евфрат «Ас-Сиясия», соединяющий город с районом Аль-Джазира. В провинции Дейр-эз-Зор авиация коалиции уничтожила 8 мостов. Самые значимые разрушения нанесены мостам «Аш-Шейхан» вблизи селения Ас-Салихин в районе Абу Камаль, «Ат-Тариф» между провинциями Дейр-эз-Зор и Ракка, «Аль-Ашара» и «Аль-Маядин», соединяющие части провинции.
|Вложение
|Размер
|07-10.jpg
|4.76 МБ
:: Ольга Драфт ::
Автор (или псевдоним)
Draft
Отправить комментарий