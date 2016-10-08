Сводка событий в Сирии за 7 октября 2016 года

Минобороны России рассказало о числе жертв сирийского конфликта с момента установления фактического перемирия. По словам замминистра Анатолия Антонова, «с 27 февраля по 1 сентября 2016 года зафиксировано 2031 нарушение режима прекращения боевых действий со стороны отрядов "умеренной" оппозиции, в результате чего погибли 3532 военнослужащих сирийской армии и 12 800 гражданских лиц. Ранено 8949 военнослужащих и 25 642 мирных жителя».Кроме того, Антонов сообщил, что за то же время были уничтожены около 35 тысяч террористов, включая более 2,7 тысячи выходцев из России и стран СНГ, за это время удалось освободить 586 населенных пунктов и 12 360 квадратных километров территории.Как отметил заместитель министра обороны Анатолий Антонов, продолжение ударов по запрещенным в РФ террористическим группировкам «Исламское государство» (ИГ) и «Джабхат ан-Нусра» было одним из пунктов совместного заявления Москвы и Вашингтона от 22 февраля. Также Антонов подчеркнул, что Россия выполнила все взятые на себя обязательства, между тем Вашингтон так и не смог обеспечить в Сирии соблюдение режима перемирия «умеренной оппозицией».Как рассказал Анатолий Антонов, сирийские подразделения дважды отступали от дороги «Кастелло». При этом отряды вооруженной оппозиции, отвод которых должны были обеспечить США, оставались на месте. В итоге положение вернулось к исходному, и гуманитарные конвои ООН не смогли пройти в город. Более того, командиры боевиков заминировали многие выходы из города. Против тех, кто пытался покинуть Алеппо, начались репрессии. В этих условиях доставку продовольствия и медикаментов взял на себя российский центр примирения, который открыл «зеленый коридор» для мирных граждан и отдельный пункт пропуска — для боевиков с оружием.Анатолий Антонов сообщил, что российские военные в Сирии задействовали около 70 беспилотников и присутствовали на командных пунктах армии Башара Асада для контроля за режимом перемирия, в то время как американские военные следили за перемирием через сообщения в СМИ и соцсетях. «Наши офицеры, находясь на пунктах управления объединений правительственных войск, осуществляли мониторинг реализации договоренностей, а также поддерживали непосредственную связь с губернаторами провинций», — сказал Антонов. Он отметил, что «представители США предпочли анализировать обстановку, отслеживая сообщения в социальных сетях и СМИ». «Таким образом, говорить о создании полноценной системы объективного мониторинга, к сожалению, не приходится», — добавил замминистра обороны.

Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 742. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 69.

За сутки зафиксировано 51 нарушение режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований в провинциях Алеппо (23), Дамаск (16), Хама (7), Хомс (2), Деръа (2) и Латакия (1).

Российские ВКС и ВВС Сирии по оппозиционным вооруженным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении, удары не наносили.

Действия российских и сирийских войск необходимо расследовать как военные преступления, заявил госсекретарь США Джон Керри. «Россия и режим должны не только объяснить миру, почему они продолжают бомбить больницы и медучреждения, женщин и детей», — сказал он перед встречей с французским министром иностранных дел Жан-Марком Эро. Он обвинил сирийские власти в нападении на «еще один госпиталь», в результате которого погибли 20 человек и 100 получили ранения. «Эти действия требуют расследования как военного преступления, и те, кто совершил их, должны быть привлечены к ответственности», — добавил он.

Подготовленный Францией проект резолюции о введении режима прекращения огня в сирийском Алеппо не будет принят в Совете Безопасности ООН. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин. "Я искренне считаю, что предложение Франции внесено не для того, чтобы достичь прогресса и вывести ситуацию из текущего тупика. Не для того, чтобы помочь специальному посланнику по Сирии Стаффану де Мистуре, а чтобы спровоцировать вето России", - заявил Чуркин. Дипломат также заявил, что не видит, как эта резолюция может пройти в СБ ООН.

Голосование по французскому проекту резолюции о прекращении боев в Алеппо состоится в Совете безопасности ООН в субботу. Документ предполагает создание бесполетной зоны над городом и предместьями. Также резолюция предусматривает «обеспечение поставок гуманитарной помощи». Нельзя допустить «полного уничтожения Алеппо к Рождеству»,— заявил министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро. «Завтра для всех членов Совета Безопасности наступит момент истины — хотите ли вы прекращения огня в Алеппо или нет? Особенно это касается наших российских партнеров»,— заявил господин Эйро.

Москва готова поддержать предложения спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры по разблокированию ситуации вокруг Алеппо и призвать Дамаск согласиться с ними. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Если "Джебхат ан-Нусра" с оружием уйдет в сторону Идлиба, где базируются ее основные силы, ради спасения Алеппо, мы будем готовы поддержать такой подход и будем готовы призвать сирийское правительство с этим согласиться", - сказал министр.

Более 70 жителей Татарстана с 2012 года уехали в Сирию воевать на стороне террористической группировки ИГИЛ, сообщил директор института международных отношений, истории и востоковедения Казанского федерального университета Рамиль Хайрутдинов. "Начиная с конца 2012 года свыше семи десятков жителей нашего региона приняли участие в боевых действиях в Сирии на стороне действующего там международной террористического интернационала. И это мы говорим о благополучном регионе Татарстан", — заявил он.

Германия и ее партнеры выразили единое мнение, что политическое решение по Сирии не может быть достигнуто без участия России. Об этом заявил официальный представитель МИД ФРГ Мартин Шефер. "В ходе переговоров с нашими американскими, французскими, итальянскими и британскими коллегами было выражено единое мнение, что по Сирии не будет принято решение без участия России", - сказал Шефер.

Полное возвращение под контроль правительственной армии сирийского Алеппо приведет к быстрому коллапсу в рядах боевиков и вызовет необходимость политического урегулирования конфликта в стране, заявил министр информации Сирии Рамиз Тарджаман. «Алеппо – важный рубеж в истории этого кризиса. Его освобождение приведет к быстрому коллапсу террористических группировок и заставит перейти к политическому урегулированию конфликта», – заявил Тарджаман.

За пять лет Сирию покинули 6,5 млн человек, первыми из страны уехали люди с высшим образованием, в том числе с медицинским. Об этом со ссылкой на эксперта организации «Врачи без границ» Михила Хофмана сообщает РИА Новости.

Группировка «Фалькат аль-Шам» официально объявила войну группировке «Джунд аль-Акса».

Командир Лива аль-Кудс награжден Российской медалью за взятие лагеря Хандарат.

Госдума ратифицировала соглашение с Сирией о бессрочном размещении российской авиагруппы.

Алеппо. Со склада российского Центра по примирению враждующих сторон на аэродром Эн-Найраб доставлен гуманитарный груз, предоставленный Республикой Армения, общим весом 27 тонн.

Вооруженные формирования, заявившие о прекращении боевых действий, из реактивных систем залпового огня кустарного производства, минометов и стрелкового оружия обстреляли в провинции Алеппо населенный пункт Азизи, позиции правительственных войск в районе горы Захр-эн-Найраб, квартал Эль-Машарка города Алеппо.

В провинции Алеппо вооруженные формирования террористических группировок из РСЗО кустарного производства, противотанковых управляемых ракет, гранатометов, ствольной артиллерии, минометов и стрелкового оружия обстреляли н.п. Брайдж-Эр-Рих, Ансар и Аль-Виджи, в городе Алеппо – кварталы Ариан, Шейх-Максуд, Хай-эль-Антари, Рамуси, Аль-Майдам, Эль-Халидия, КПП №2 дороги Кастелло, торговый центр «Кастелло», позиции правительственных войск в районе кварталов Рамуси, «1070» и цементного завода.

Для мирных жителей, покидающих находящиеся под контролем незаконных вооруженных формирований районы города Алеппо, продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости.

Боевики «Джебхат Фатех Аль-Шам» (бывшая «Ан-Нусра») официально отвергли предложение ООН по безопасному выходу из восточных районов Алеппо.

Подразделения САА продолжили атаковать позиции боевиков на юге Алеппо. Идут бои за район Шейх-Саид, большая часть которого очищена от боевиков, взята высота Аш-Шейх Саид, возвышающаяся над районами Аль-Америя и Ас-Суккари. В ходе боев за район Шейх-Саид военнослужащими САА из под обстрелов спасено несколько десятков мирных граждан.

Продолжаются бои за район Owaija, а также за жилой комплекс «1070» (Фото 2, вложенный файл).

Самолеты турецких ВВС нанесли 18 ударов по позициям боевиков террористической группировки «Исламское государство». В результате ударов уничтожено 15 зданий, которые использовались террористами как укрытия, командные и наблюдательные пункты. В ходе наземных боев погибли девять боевиков Сирийской свободной армии, 32 получили ранения.

Идлиб. ВВС САР в районе Ад-Дана атаковали тренировочный лагерь террористов «Джейш Аль-Фатх».

Боевики группировки «Джунд Аль-Акса» атаковали боевиков «Ахрара Аль-Шам», сообщается о десятках погибших с обеих сторон. Между группировками идут боестолкновения в н.п. Хан-Шейхун, Маарат Аль-Нуман, Al-Hamdidiyah, Jarjanaz, Sarmada и Al -Mastouma.

Латакия. Российские военные медики передали госпиталю имени Захи Азрака в Латакии три тонны медикаментов для экстренной помощи раненым.

Вооруженные формирования, заявившие о прекращении боевых действий, из реактивных систем залпового огня кустарного производства, минометов и стрелкового оружия обстреляли позиции правительственных войск в районе горы Абу-Али.

Хама. В провинции Хама вооруженными формированиями были обстреляны населенные пункты Крах, Скандария, Тарфави, теплоэлектростанция в населенном пункте Махарда, позиции правительственных войск в районе населенных пунктов Самра, Махарда и железнодорожной станции в населенном пункте Нарб-Нафса.

САА освободила н.п. Junaynah.

ВВС САР атаковала боевиков севернее н.п. Айдун и в районе Тлюль Аль-Хомр в 30 км от города Саламия, а также в н.п. Аз-Залякият, Суран, Хафсин, Тлейсия и Скейк.

Хомс. Обстрелам террористов подвергся н.п. Ард-Джабурин.

ВВС САР уничтожили склад оружия и боеприпасов «Джебхат Ан-Нусры» в районе н.п. Тельбиса.

ИГиловцы атаковали позиции САА всего в нескольких километрах к юго-востоку от Пальмиры. В районе Аль-Барида армейцы своевременно уничтожили заминированную машину ИГ.

Боевики ИГ сообщают, что вблизи Пальмиры им удалось захватить 4 автоматические пушки и 3 КПП САА.

Дамаск. Вооруженные формирования, заявившие о прекращении боевых действий, из реактивных систем залпового огня кустарного производства, минометов и стрелкового оружия обстреляли позиции правительственных войск в районе высоты с отметкой 612;

В провинции Дамаск обстрелам террористов подверглись населенные пункты Хараста, Хауш-Насри, Бала-Эль-Кадима, Нашабия, Хауш-Эль-Фара, больница Ибн-эль-Валид в населенном пункте Дума, больница Ибн-Сина в населенном пункте Эр-Рихан, стадион Эль-Аббасийин, текстильная фабрика и средняя школа в населенном пункте Джобар.

Продолжается наступление САА в Западной Гуте в направлении к городу Der Khabeyah.

Сирийская Арабская армия атаковала боевиков в пригороде Дамаска - Аль-Хама, после того, как исламисты нарушили мирное соглашение.

Правительственные войска взяли завод Milano Steel, расположенный недалеко от города Al-Mokaylebah и все близлежащие фермы.

Дараа. Вооруженные формирования, заявившие о прекращении боевых действий, из реактивных систем залпового огня кустарного производства, минометов и стрелкового оружия обстреляли город Дараа. Обстрелам террористов также подвергся н.п. Хирбат-Эль-Газала.

Отмечены боестолкновения в городе Дараа к востоку от Хаззан Аль-Карак и управления электроснабжением, к западу от квартала Аль-Джумрук Аль-Кадим, в районе Вади Аз-Зейди и на площади Босра.

Дейр-эз-Зор. Авиация коалиции разбомбила крупнейший мост через реку Евфрат «Ас-Сиясия», соединяющий город с районом Аль-Джазира. В провинции Дейр-эз-Зор авиация коалиции уничтожила 8 мостов. Самые значимые разрушения нанесены мостам «Аш-Шейхан» вблизи селения Ас-Салихин в районе Абу Камаль, «Ат-Тариф» между провинциями Дейр-эз-Зор и Ракка, «Аль-Ашара» и «Аль-Маядин», соединяющие части провинции.