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Хандарат. Когда стихла канонада

опубликовано Марат Мусин в Сб, 08/10/2016 - 04:16
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Сирийская армия и добровольческие подразделения продолжают наступать на восточные районы Алеппо. Наибольшего успеха пока удалось добиться на севере-востоке.

Сжимая кольцо окружения, боевиков лишают возможности пробить себе новый коридор на север - либо для выхода из города, либо для получения боеприпасов и оружия.

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Автор (или псевдоним)
Марат Мусин

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