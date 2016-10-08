Хандарат. Когда стихла канонада
опубликовано Марат Мусин в Сб, 08/10/2016 - 04:16
Аудио&Видео: тема:
Аудио&Видео: тема:
Сирийская армия и добровольческие подразделения продолжают наступать на восточные районы Алеппо. Наибольшего успеха пока удалось добиться на севере-востоке.
Сжимая кольцо окружения, боевиков лишают возможности пробить себе новый коридор на север - либо для выхода из города, либо для получения боеприпасов и оружия.
:: Марат Мусин ::
Автор (или псевдоним)
Марат Мусин
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