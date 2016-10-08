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Главная Хандарат. Когда стихла канонада опубликовано Марат Мусин в Сб, 08/10/2016 - 04:16

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Сирийская армия и добровольческие подразделения продолжают наступать на восточные районы Алеппо. Наибольшего успеха пока удалось добиться на севере-востоке. Сжимая кольцо окружения, боевиков лишают возможности пробить себе новый коридор на север - либо для выхода из города, либо для получения боеприпасов и оружия. :: Марат Мусин :: Автор (или псевдоним)

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