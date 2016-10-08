Республика сама позаботится об инвалидах

Об этом сегодня сообщила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова. Власти Донецкой Народной Республики готовы предоставить условия проживания детям-инвалидам из Донбасса, которых выставили из Одесского пансионата и теперь, как по этапу переводят, сначала в пансионат Славянска, затем в Святогорск.

«Если у официального Киева нет возможности предоставить минимальные условия проживания инвалидам-переселенцам из Донбасса, тем более детям-инвалидам, так дайте это сделать нам. Республика готова позаботиться о своих гражданах в полном объеме, и обеспечить их незыблемые права. Отмечу, у нас есть возможность разместить их в специализированные учреждения», — отметила Морозова.

Омбудсмен добавила, что сейчас жители Донбасса с ограниченными возможностями переведены в один из санаториев Славянска с дальнейшим переселением в санаторий Святогорска, в котором на данный момент проводится ремонт.

«Я сомневаюсь, что созданные условия в Славянске будут лучше. Раньше город славился своим курортом, но сейчас, насколько мне известно, на территории большинства славянских санаториев расквартированы украинские военные, а имущество этих учреждений было разворовано, в городе постоянные проблемы с обеспечением водой»,— резюмировала уполномоченный по правам человека.

В начале октября более 50 инвалидов-переселенцев, в том числе с проблемами опорно-двигательного аппарата, слепые и слабовидящие были выселены властями Одесской области из санатория «Куяльник». 4 октября их отправили в санаторий «Святые горы» города Святогорска, в котором на данный момент идет ремонт. Большинство вынужденных переселенцев – инвалиды из Горловки, Дебальцево, Донецка, Зугреса, Макеевки, Харцызска и Шахтерска.