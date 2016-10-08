Россия не согласна с французским проектом резолюции по Сирии и вынесет для обсуждения свой альтернативный документ

Россия вынесет на рассмотрение СБ ООН альтернативный документ после голосования по французскому проекту резолюции по Сирии, сообщили в постпредстве РФ при ООН.Голосование по проекту резолюции по Сирии, который вызвал серьезные нарекания со стороны России, как ожидается, пройдет в субботу в ООН в 21:30 мск; не исключено, что Россия воспользуется правом вето.

"Французский проект резолюции очень поспешен, и я искренне считаю, что он предназначен не для достижения прогресса и выведения ситуации из нынешнего тупика, не для того, чтобы помочь Стаффану де Мистуре, а для того, чтобы спровоцировать право вето России", - говорится в заявлении постпреда для СМИ по итогам закрытых консультаций Совета Безопасности по Сирии, размещенном на сайте российской миссии при ООН.

Заявление замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, которое было предано в "Интерфакс" накануне, использует еще более жесткие формулировки.

"Мы сталкиваемся в Нью-Йорке с попыткой политического шантажа в виде решения наших оппонентов поставить на голосование уже завтра, 8 октября, неприемлемый для нас проект французской резолюции по сирийскому кризису", - заявил С.Рябков.

"Несмотря на жесточайшую риторику, идут телефонные разговоры. И в кулуарах обсуждают. Прагматика такова, что есть проект французской резолюции. Мы готовы к конструктивной работе, работе не на уровне ультиматумов, есть предложения спецпосланника генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуры, которые идут в нужном русле, но которые нуждаются в проработке ", - сказала накануне в интервью телеканалу "Дождь" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Чуркин заметил, что "французский проект... содержит некоторые элементы", которые Россия "считает очень опасными". "Я не вижу, как мы можем позволить эту резолюцию принять. Я не вижу",- заключил Чуркин.