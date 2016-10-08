Главная

Как российские банкиры Киев спонсируют

опубликовано vinodelov в Сб, 08/10/2016 - 10:55 Новость: тема тэги гео
Как российские банкииры Киев спонсируют
Несмотря на все провокации нациков и понесённые в результате потери, российские банки продолжают вкладывать инвестиции в Украину. Это – Сбербанк, ВТБ, Проминвестбанк, Альфабанк и так далее. И это притом, что совокупные риски их в незалежной уже достигают 25 миллиардов долларов. Причем две трети этой суммы являются кредитами украинским компаниям и населению, большая часть которого относится к России без всякой симпатии. Тем не менее, российские финансисты даже за последние два с половиной года продолжают вкладывать сюда деньги. Ежегодно предоставляя своим украинским филиалам по три миллиарда долларов.

Россия и сейчас является крупнейшим инвестором в экономику Украины. Хотя при этом вливаемые финансы, по крайней мере, частично идут на поддержание так называемой "АТО" в Донбассе. А Украина в ответ только гадит России, где может. Причём в случае дальнейшего обострения конфликта и краха филиалов российских банков в Киеве, кредиторы и держатели ценных бумаг Внешэкономбанка РФ могут потребовать немедленной оплаты 21 миллиард долларов, что наверняка обрушит финансовую систему России.

Спрашивается, ради чего либеральное крыло в российском правительстве за счёт своих страны и народа финансируют украинских нацистов?

Василий Семёнов
»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: vinodelov ::

Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

О себе

Пришёл, увидел, победил!