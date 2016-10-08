Как российские банкиры Киев спонсируют

Несмотря на все провокации нациков и понесённые в результате потери, российские банки продолжают вкладывать инвестиции в Украину. Это – Сбербанк, ВТБ, Проминвестбанк, Альфабанк и так далее. И это притом, что совокупные риски их в незалежной уже достигают 25 миллиардов долларов. Причем две трети этой суммы являются кредитами украинским компаниям и населению, большая часть которого относится к России без всякой симпатии. Тем не менее, российские финансисты даже за последние два с половиной года продолжают вкладывать сюда деньги. Ежегодно предоставляя своим украинским филиалам по три миллиарда долларов.

Россия и сейчас является крупнейшим инвестором в экономику Украины. Хотя при этом вливаемые финансы, по крайней мере, частично идут на поддержание так называемой "АТО" в Донбассе. А Украина в ответ только гадит России, где может. Причём в случае дальнейшего обострения конфликта и краха филиалов российских банков в Киеве, кредиторы и держатели ценных бумаг Внешэкономбанка РФ могут потребовать немедленной оплаты 21 миллиард долларов, что наверняка обрушит финансовую систему России.

Спрашивается, ради чего либеральное крыло в российском правительстве за счёт своих страны и народа финансируют украинских нацистов?