Перемирие на Донбассе с каждым днем все «горячее»

Украинские каратели в истерике в связи с требованиями европейских и американских друзей, которые последнее время достаточно решительно начинают менять свои взгляды на действия Киева. Даже Нуланд съездила на переговоры в Москву. Результатом ее бесед стало возможным отведение войск в пос.Петровском. Киеву, как известно, без войны никак не выжить, поэтому партия войны всеми средствами старается спровоцировать новые боевые действия по всему фронту.

По сообщению источника в силовых ведомствах ДНР, только за эту ночь украинская армия выпустила 173 артиллерийских снаряда и мин по западной окраине Донецка и окрестностям Ясиноватой. При этом использовалось запрещенные Минскими соглашениями орудия.

«С 19:00 до 00:00 украинская сторона обстреливала поселки Трудовские, Александровка, Старомихайловка на западе Донецка и территорию промзоны вблизи Ясиноватой. Огонь велся из арторудий калибра 152 мм и минометов калибрами 82 и 120 мм, — проинформировал собеседник агентства. — Всего было выпущено 173 снаряда и мины».

По данным источника, противник вел огонь с позиций в районе оккупированной Марьинки, Красногоровки и Авдеевки.

Глава Петровского района Донецка Максим Жуковский сообщил, что в ходе обстрелов со стороны ВСУ зафиксировано попадание в частный дом, а также нарушено газо- и электроснабжение. По его данным, без света остаются порядка 10 улиц.

«Ночью нас сильно обстреляли. Зафиксировано прямое попадание в дом по улице Летчиков, 40, — сказал собеседник агентства. – Ориентировочно по улице Павлуновского поврежден газопровод, также еще порядка 10 улиц без света».

Жуковский отметил, что коммунальные службы уже приступили к восстановлению коммуникаций в районе. На текущий момент информации о жертвах не поступало.

Не лучше складывается обстановка и Луганской народной республике. По сообщениям оборонного ведомства, украинские силовики за минувшие сутки пять раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР из минометов.

Самой горячей точкой стало село Калиново: оно подвергалось обстрелам трижды. Огонь велся из района села Новозвановка, применялись минометы калибра 120 мм и стрелковое оружие. Кроме того, с направления Луганского дважды было обстреляно село Логвиново. Здесь также применялись минометы, правда, меньшего калибра — 82 мм.

Как уточняет ЛуганскИнформЦентр, потерь в результате обстрела удалось избежать.