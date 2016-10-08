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Автобус и военный тягач столкнулись в Винницкой области: 11 пострадавших

опубликовано vinodelov в Сб, 08/10/2016 - 15:12 Новость: тема тэги гео
ВСУ

Сегодня близ села Митков Гайсинского района Винницкой области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса и военного тягача. В результате аварии пострадали 11 человек в возрасте от 49 до 61 года. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Винницкой области.

Происшествие случилось около 06.30 ч. на трассе «Стрий-Тернополь-Кировоград-Знаменка» возле поворота на с. Митков Гайсинского района. По предварительной информации, установленной в ходе осмотра места происшествия, 49-летний водитель, управляя автобусом «Мерседес», допустил столкновение с военным тягачом «МАЗ 357», который стоял на обочине дороги.

Пассажирский автобус, в котором на момент ДТП находились 27 человек: 2 водителя и 25 пассажиров, направлялся из г. Ивано-Франковск в г. Умань. В результате аварии 11 человек в возрасте от 49 до 61 лет, жители Ивано-Франковской области, с полученными травмами разной степени доставлены в Гайсинскую районную больницу. Шесть человек, среди которых два водителя 49 и 54 лет, а также четыре пассажира, женщины 54, 59 и 61 лет, были госпитализированы.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). За такое правонарушение предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до 3-х лет с лишением права управлять транспортными средствами на такой же срок. Проводятся дальнейшие следственные действия.

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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