Судья, который выпустил Руслана Коцабу на волю, подал в отставку

Судья Апелляционного суда Ивано-Франковской области Александр Васильев подал в отставку по собственному желанию.

Как отмечается, последняя резонансное дело с его участием — это оправдание журналиста Руслана Коцабы, которого Ивано-Франковский городской суд по надуманным обвинениям приговорил к трем с половиной годам тюрьмы за «препятствование» деятельности Вооруженным силам.

Заявление об увольнении по собственному желанию уже одобрил Высший совет юстиции, однако когда именно судья оставит работу неизвестно, так как с 30 сентября Верховная Рада лишена возможности увольнять судей, а Высший Совет Правосудия, который возьмет на себя эту функцию, еще не сформирован.

По данным издания, также хотят уволиться несколько судей Апелляционного суда палаты по рассмотрению уголовных дел и четверо судей по гражданской палаты.