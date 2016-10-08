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Торжество палача на костях жертв: в Бабьем Яру установили стенд памяти палачу евреев

опубликовано vinodelov в Сб, 08/10/2016 - 16:51 Новость: тема тэги гео
Бабий яр

Директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский заявил что Украинский институт национальной памяти установил в Бабьем Яру — месте, где в годы фашистской оккупации были убиты более 100 тысяч евреев, стенд памяти «украинского героя» Ивана Рогача — призывавшего на страницах газеты «Українське слово» уничтожать евреев.

Речь идет о стенде, посвященном жизни члена провода ОУН, главного редактора ой киевской газеты «Українське слово» (издавалась в сентябре—декабре 1941 года) Иване Рогаче.

«Эта газета публиковала статьи призывавшие к преследованию и уничтожению евреев. 2-го октября 1941 года, когда в Бабьем Яру еще убивали евреев, эта газета вышла со статьей „Головний ворог України-жид“, а 9-го октября они поместили заметку, что „жиды“, которые до сих пор еще есть в Киеве, маскируются под греков, армян, украинцев, русских, платят сотни тысяч карбованцев чтобы сделать себе документы. Но украинские патриоты, которые хотят очистить родную землю приходят и сообщают об этом в маленький домик на бульваре Т. Шевченко 48. Я акцентирую ваше внимание на этих двух статьях, так как они пришлись на кульминационные дни расстрелов евреев в Бабьем Яру. На самом деле их было гораздо больше. Позднее, когда пути немцев и ОУН разошлись, Рогача вместе с другими членами ОУН расстреляли в Бабьем Яру», — написал Эдуард Долинский на своей странице в соцсети.

Вот так главный декоммунизатор Украины, директор так называемого «института памяти» Владимир Вятрович на костях жертв увековечил палача-националиста, ведь главное, что тот был «свидомый» украинец и входил в руководство ОУН (был членом провода), а этого достаточно, чтобы считаться героем майданной Украины, исповедующей сегодня бандеровские идеи.

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