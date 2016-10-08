Министр финансов Украины Александр Данилюк «"Не хочу ссылаться на МВФ…»

Как сообщал «Укринформ», МВФ рассмотрел представленный ему проект бюджета Украины на 2017 год и в основном счёл его приемлемым. Отдельно были высказаны замечания по необходимости земельной реформы (фактически отмены моратория на продажу сельхозземель) и изменений в пенсионной системе. В пятницу министр финансов Украины Александр Данилюк фактически признал, что будет настаивать в выполнении этих требований МВФ.

Проведение земельной реформы, а также изменения в пенсионной системе не одностороннее требование МВФ в рамках программы кредитования, это внутренняя потребностью Украины, чтобы повысить эффективность в этих сферах.

Такой оправдательный комментарий дал журналистам в пятницу министр финансов Украины, сообщает «Укринформ».

"У нас есть четкое понимание, что сейчас необходимо проводить земельную реформу для того, чтобы дать толчок развитию экономики", - отметил глава минфина.

Он подчеркнул, что украинцы просто не могут себе позволить жить по старым правилам. "Нам надо повышать эффективность сельскохозяйственного сектора, привлекать инвестиции. А для этого нужно провести земельную реформу, она очень важна", - подчеркнул Данилюк.

Что касается пенсионной реформы, министр назвал ее "необходимостью".

"Я считаю, все, что будет сделано, пойдет на пользу людям. Это надо понимать. Мы как правительство, в принципе, пришли, чтобы работать на людей", - подчеркнул чиновник.

По его словам, нынешняя пенсионная система Украины нуждается в стабилизации. "Не хочу ссылаться на МВФ – это просто объективно необходимо сделать, потому что люди должны получать достойные пенсии через год, через два или три. Это наше обязательство", - отметил министр.

Что же касается разговоров о повышении пенсионного возраста, Данилюк отметил, что МВФ не навязывает каких-либо ограничений. "В Фонде ждут нашего видения, и мы сейчас его формируем", - сказал он.

Министр подчеркнул, что сейчас почти в каждой стране поднимается пенсионный возраст, что отражает демографические перемены. "Такая потребность есть и в Украине. Когда и на сколько – это уже другой вопрос, потому что наша пенсионная система имеет другие проблемы кроме пенсионного возраста. И надо комплексно их решать", - подытожил министр финансов Украины.