Михаил Саакашвили меняет свои решения дважды на неделе

В начале октября во время встречи со сторонниками своей партии «Единое национальное движение» в Нью-Йорке губернатор Одесской области Михаил Саакашвили подтвердил, что намерен вернуться в Грузию. «Я действительно собираюсь вернуться в Грузию и защитить интересы результатов выборов», – сказал он.

Кроме того, Саакашвили отметил, что на посту главы Министерства внутренних дел Грузии видит нынешнюю главу Нацполиции Украины Хатию Деканоидзе. «Этот вопрос не решен с членами партии, поскольку партия в конечном итоге сама должна все решить, но я, например, привез бы Хатию Деканоидзе в Грузию и назначил бы министром внутренних дел», – сказал он.

Сегодня в Грузии проходят парламентские выборы состоятся. Учуяв, видимо, что партия «Единое национальное движение» на них не сможет одержать победу, Михо резко изменил свои намерения и заявил на свой странице в Facebook:

"Я вижу, что многие ждут результатов грузинских выборов в надежде отправить меня обратно в Грузию. Таких я хочу разочаровать: независимо от результатов выборов в Грузии я не оставлю поле битвы и буду до конца бороться за настоящие изменения и смену политического класса в стране моего гражданства. Я взял обязательства перед украинцами и не собираюсь оставлять их в беде".

Значит, он «взял обязательства», потом решил их отдать кому-либо, а сейчас опять решил «взять»?