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Свобода слова по-украински: студент, задавший президенту Порошенко неприятные вопросы, отчислен из университета

опубликовано vinodelov в Сб, 08/10/2016 - 17:26 Новость: тема тэги гео

Президент Украины Порошенко на-днях встречался со студентами исторического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Во время этой встречи Порошенко посоветовал одному юноше отправиться после окончания вуза на год в зону «АТО». В ответ один из студентов поинтересовался: «Петр Алексеевич, а когда вы своих детей в АТО отправите?»

Затем любознательный студент стал спрашивать, когда же закончится война на Донбассе. Президенту Украины эти вопросы явно не понравились, и он обозвал настырного студента «троллем».

Итог этого «интервью» таков: студент третьего курса исторического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, задававший нприятные вопросы президенту Порошенко, уже отчислен из вуза. Об этом сообщают украинские СМИ.

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Денис Виноделов

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