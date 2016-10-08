Убойное «перемирие»: украинские боевики обстреляли село Саханка на юге ДНР, есть жертвы

В результате сегодняшнего обстрела ранены две жительницы села. По сообщениям с фронта, ВСУ открыли огонь из артиллерийских орудий 122 мм и минометов 120 мм. В больницу были госпитализированы женщины 1949 и 1960 годов рождения, одна из них получила осколочные ранения брюшной полости.

По данным Минобороны Республики, за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны украинских войск погиб один военнослужащий армии ДНР, еще один получил ранения. «При обстреле наших позиций украинскими боевиками погиб один военнослужащий ДНР и один получил ранения», — сообщим спикер Минобороны Эдуард Басурин.

Всего за прошедшие сутки украинские оккупанты обстреляли прифронтовые территории ДНР 231 раз.