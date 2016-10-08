Из-за блокады Крыма и Донбасса на полях Херсонщины остались гнить тонны томатов

Об этом сообщают украинские телеканалы. Сельхозпроизводители Украины терпят колоссальные убытки из-за потери российских рынков, а также торговой блокады Крыма и Донбасса.

В Херсонской области практически половина выращенных помидоров остались гнить в земле. Их даже не будут собирать, поскольку это просто невыгодно.

Украинские тележурналисты приводят в пример ситуацию в хозяйстве херсонского фермера Леонида Кириченко. Он засеял помидором 14 гектаров поля, а в итоге здесь собрали урожай только на семи гектарах. При этом, контракты на поставку овощей в украинские супермаркеты уже выполнены.

«Фермеры запланировали севооборот на 5–7 лет. То есть, мы не уменьшили площадь, но не учитывали то, что процентов 20–30 украинского рынка мы лишимся, а, в какой-то мере, и ближнего зарубежья. То, что будут убытки — это однозначно. Взяв кредит, заложив дом или машину, насеяли, а результат может быть негативный», — говорит фермер Кириченко.

В Евросоюзе, куда так стремится Киев, украинские помидоры не нужны, поскольку хватает собственных производителей. «Во-первых, там очень хорошие свои томаты — Испания, Италия, Венгрия. Во-вторых, мы не член Евросоюза, где все это квотируется, а третье — есть еще проблема здесь и с тарой, и с возможностью доставить товар. У нас не хватает ни опыта, ни маркетинга» — убежден аграрный эксперт Николай Халупенко.