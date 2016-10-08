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Трудовские и Александровка опять под огнем

опубликовано vinodelov в Сб, 08/10/2016 - 17:55 Новость: тема тэги гео
Огонь по поселку Трудовские ночью

Житель села Александровка Марьинского района ДНР, уже в 6 часов утра позвонил в Донецк:

— Ох, и досталось ночью Трудовским. По поселку стреляли так, что и у нас стекла дрожали. У меня на Трудовских знакомый живет, так он дозвонился до меня ночью. Спрашивает: «Вы там живы? А то нам кажется, что обстреливают не только нас и все вокруг. Дом у меня аж „подпрыгивает“, но цел. А вот света нет».

Я ему отвечаю: «Нет, по нам пока не стреляют, нас только прошлым вечером малость „потревожили“ из минометов. Зато ночью в пятницу, досталось и нашему селу. Утром пошел в магазин, вижу, электрики на столбах работают, проводку чинят. Осколки провода порвали».

Мы так думаем, что Трудовские эти наши «соседи», будь они неладны, обстреляли в отмеску за отвод войск под селом Петровским. Получается, что в одном месте войска, вроде, как, отводят, и тут же, в других местах, бьют по домам, где гражданские люди живут.

Кто бы сказал, сколько еще так будет продолжаться?

Военкор Самур

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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