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Запад давит на Киев, требуя выполнить Минские соглашения

опубликовано vinodelov в Сб, 08/10/2016 - 18:00 Новость: тема тэги гео

Об этом в Киеве на пресс-конференции заявил руководитель аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев. Он отметил, что, по сути, речь идет об уступках ДНР и ЛНР, которые так не хочет выполнять майданная власть Украины.

Эксперт уточнил, что речь идет об амнистии, закреплении в конституции Украины децентрализации, проведении выборов и особом порядке управления Донбассом, что едва ли не дословно было повторено на киевской пресс-конференции министрами иностранных дел Германии и Франции — Штайнмайером и Эро.

«Очевидно, им вторит и господин Байден, заявивший о необходимости уступок со стороны Киева. В свете визита госпожи Нуланд в Москву, мне кажется, что усилится внешнее давление на Киев для выполнения этого плана. Наверняка в ближайшие две недели мы станем свидетелями кульминации событий вокруг имплементации Минских соглашений, и появится ясность на краткосрочную перспективу. Пока начали разведение войск, чему будет сопротивляться партия войны. Но в ближайшие две недели, подчеркиваю, следите за информационной лентой. Будет еще много интересного», — прогнозирует киевский политолог.

Чиновники из Администрации президента Украины Порошенко также на-днях заявили киевским журналистам о том, что предстоящие две недели будут очень тяжелыми для Украины, поскольку Запад начнет давить и даже шантажировать Киев, требуя выполнить Минский меморандум.

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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