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Вадим Рабинович в комментарии телеканалу NewsOne: «Рада – это какое-то стадо…»

опубликовано alex1943 в Сб, 08/10/2016 - 19:36 Новость: тема тэги гео
Rabinovitch
"Оценить работу этой Рады я могу только одним образом: это какое-то стадо, которое в течение недели не приняло ни одного необходимого для страны закона, а в пятницу вместо того, чтобы задать правительству вопросы: почему у нас тарифы такие, почему зарплаты такие, почему людям есть нечего – они решают вопросы собственной наживы", – сказал он.

Рабинович считает, что большинство в ВР совершенно не думает об украинцах.

"Посмотрите на зал ВР: на табло зарегистрировано более 300 депутатов, а в зале еле-еле насчитать 120. А как проходит сегодняшнее заседание: каждый подошел с какими-то бумагами к своему министру и разговаривают, друг друга хлопают по плечу, решают свои вопросы. То есть пятница в Раде – это день решения депутатами личных вопросов с правительством, а не то, что важно для народа", – отметил он.

И считает, что изменить ситуацию можно только одним способом – роспуском сегодняшней Рады.

"Завершившаяся неделя – очередной позорный шаг для этого парламента. И чем быстрее эта Рада будет распущена, чем быстрее будут проведены выборы, тем быстрее в стране изменится ситуация в лучшую сторону. Потому что сегодня это Рада, которая работает не на народ, а на депутатов", – резюмировал нардеп.

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