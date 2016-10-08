Сирия Syria HD ★ На высотках в Латакии camera #2
опубликовано phenom в Сб, 08/10/2016 - 20:04 Новость: тема
Латакия. Работа сирийской авиации и артиллерии по целям террористов ИГИЛ ( ISIS — eng.) в долине.
Энциклопедия. Демон Астарот (иначе Asteraoth, Isis, Астарте, Инанна, Иштар, Астарта, Анат ) является великим и сильным герцогом. Под ее командованием находится сорок легионов демонов. Пик силы припадает на начало января...
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:: phenom ::
Автор (или псевдоним)
p h e n o m
О себе
"...как видите, Холмс, я не хуже Вас строю логические выводы... "
*** Я верю женщинам. Люблю вкусные наркотики.
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