Сирия Syria HD ★ На высотках в Латакии camera #2

Новость: тема тэги гео



Латакия. Работа сирийской авиации и артиллерии по целям террористов ИГИЛ ( ISIS — eng.) в долине.

Энциклопедия. Демон Астарот (иначе Asteraoth, Isis, Астарте, Инанна, Иштар, Астарта, Анат ) является великим и сильным герцогом. Под ее командованием находится сорок легионов демонов. Пик силы припадает на начало января...



Читать или смотреть подробнее...

.