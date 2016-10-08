Власть Украины хочет спихнуть на ООН разминирование Донбасса

Представители Киева, выступая 7 октября на общих дебатах комитета по вопросам разоружения и международной безопасности Генеральной ассамблеи ООН, призвали «обеспечить надлежащее выполнение протокола по взрывоопасным пережиткам войны» из-за значительного увеличения мин и прочих взрывоопасных предметов на Донбассе.

В речах майданщиков утверждается, что «в результате вооруженной агрессии России и наступательных действий «незаконных вооруженных формирований, действующих в определенных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО)», Украине приходится иметь дело с резко увеличившимся количеством «взрывоопасных пережитков войны, что вызывает серьезные жертвы среди гражданского населения, в том числе детей».

«Эти взрывоопасные пережитки войны, а также противопехотные мины, которые имеют неизбирательное действие, устанавливают незаконные вооруженные группы в жилых районах и на путях сообщения между населенными пунктами… На самом деле, они несут больше угрозы для гражданского населения, чем для военнослужащих», - утверждает украинская делегация.

При этом специалисты армий ДНР и ЛНР успешно разминируют свои территории, а подрывы на временно оккупированных Киевом территориях донецких республик вызваны как раз тем, что ВСУ на протяжении всей войны бездумно минировали обочины дорог и поля, не утруждая себя при этом составлением карт заминированных территорий.

Что характерно, представители НАТО ранее передали Украине транш материально-технической помощи для «гуманитарного разминирования». Теперь Киев явно хочет получить некие преференции еще от Организации Объединенных Наций, а еще лучше — спихнуть на ООН разминирование Донбасса.