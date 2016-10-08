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Бабушка из Запорожья просит певицу Руслану купить ей ветряк и солнечные батареи

опубликовано alex1943 в Сб, 08/10/2016 - 20:18 Новость: тема тэги гео


Видеоролик с ироническим подтекстом.

Мы уже рассказывали о том, что украинская эстрадная певица Руслана рекламирует альтернативные виды энергии и агитирует всех остальных граждан следовать ее примеру. У нее дома уже стоят и ветряки, и солнечные батареи, и она теперь полностью независима от «страны-агрессора».

Жительница Запорожья, пенсионерка Екатерина Павловна заявила, что поддерживает призыв певицы Русланы Лыжичко отказаться от «путинского газа». Она тоже хотела бы установить на крыше своего дома ветряки и солнечные батареи, потому что не в силах платить по нынешним тарифам за газ. Но денег на все эти новшества у нее тем более нет. Поэтому пенсионерка обращается за финансовой помощью к Руслане и надеется, что та ее услышит.

Кстати сказать, средняя стоимость ветряка мощностью 05,-1 кВт — 100 тысяч рублей (около 30 тысяч гривен). Примерная стоимость солнечной электростанции с солнечными батареями суммарной мощностью 1 кВт для частного дома — 200-240 тысяч рублей (66-80 тысяч гривен). Установка такого оборудования совсем не дешевая. А средняя пенсия на Украине около 1900 гривен, или 4584 рубля.

Остается, правда, открытым вопрос о реальной эффективности такого оборудования. Специалисты считают, что игра не стоит свеч, все эти новомодные и дорогие предметы могут быть лишь дополнением к традиционным источникам энергии.

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