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Вместо отвода вооружения, ВСУ везут к линии фронта минометы, пушки и боеприпасы

опубликовано alex1943 в Сб, 08/10/2016 - 20:24 Новость: тема тэги гео
Grad
Украинская сторона, вопреки минским договоренностям и договору об отводе вооружения, гонит военную технику ближе к линии разграничения. Об этом сообщил спикер Минобороны ДНР полковник Эдуард Басурин.

По его словам, в районе населенного пункта Каменка Волновахского района ( 5 км от линии соприкосновения), разведкой установлено местонахождение огневой позиции двух 120-мм минометов и противотанковой 100-мм пушки МТ-12 «Рапира». В городке Красногоровка, откуда постоянно обстреливается поселок Старомихайловка и окраины Кировского района Донецка (3 км от линии соприкосновения), в районе стадиона выявлена огневая позиция 120-мм миномета, сюда же прибыло восемь грузовых автомобилей с артиллерийскими боеприпасами.

Все данные о нарушениях Минских договоренностей украинской стороной и расположении запрещенного вооружения ВСУ переданы представителям миссии ОБСЕ.

Эдуард Басурин также заявил, что в случае перехода украинских силовиков в наступление, армия ДНР оставляет за собой право уничтожить силы противника.

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