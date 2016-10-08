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Кировоград остался без газа, жители перекрыли железнодорожный переезд

опубликовано alex1943 в Сб, 08/10/2016 - 20:34 Новость: тема тэги гео
Kirovograd
Жители областного центра Кировоград (в новой украинской версии — Кропивницкий) в субботу, 8 октября перекрыли железнодорожный переезд в знак протеста. Дело в том, что уже 6 дней часть города не получает газ. Особенно трудно приходится старикам и семьям, где есть маленькие дети. Готовить еду на электроплите при нынешних тарифах – задача для многих жителей страны майдана неподъемная.

Жители требовали, чтобы к ним вышли представители ОАО «Кировоградгаз». Но никто не приехал. Люди возмущены, поскольку им обещали, что уже 6 октября после устранений различных неполадок, газ пойдет в дома, но не случилось. Кировоградцы предполагают, что таким образом коммунальное предприятие экономит голубое топливо.

Перекрывать железнодорожный переезд люди планируют до того времени, пока их дома не подключат к системе газоснабжения.

Кировограду с приходом майданщиков к власти решительно не везет. В сентябре этого года около 100 тысяч жителей из-за аварии на подземном магистральном водопроводе длительное время оставались без воды. Теперь вот проблема с газом, да и декоммунизировали город в Кропивницк против желания жителей, те с протестами даже в Киев приезжали, а теперь подали в суд...

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