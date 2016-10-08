За что боролись, на то напоролись: украинская молодежь против силового разгона акций протеста

Молодые люди, которые последние годы на Украине привыкли не работать и учиться, а проводить время на митингах и всевозможных акциях протеста, 8 октября в Киеве протестовали на майдане против законопроекта № 3587.

Этот законопроект, по мнению активистов, направлен на ужесточение прав и свобод граждан Украины, а также ведет страну к диктатуре. Главная опасность закона в том, что он разрешает силовой разгон акций протеста. Этот закон в Верховной Раде могут принять в ближайшее время.

По новому закону (законопроект зарегистрирован в украинском парламенте еще 7 декабря 2015 года) так называемые украинские активисты должны сообщать о месте и времени проведения «мирных акций» за двое суток до начала акций. Протестанты считают, что за это время силовые органы власти могут хорошо подготовится к разгону протестующих.

Молодые люди в ходе акции протеста продемонстрировали театральным способом, как полиция будет разгонять мирные собрания граждан Украины. Они держали плакаты «Я против», «Жертва 3587», «Я протестую» и т.п. Активисты пообещали провести такие акции протеста еще в 14 городах Украины.

Впрочем, украинским парламентариям от молодежных протестов ни холодно ни жарко, им главное — усидеть в своих креслах, а для этого депутаты Верховной Рады Украины примут любые, даже самые драконовские законы...