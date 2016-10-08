Главная

За что боролись, на то напоролись: украинская молодежь против силового разгона акций протеста

опубликовано alex1943 в Сб, 08/10/2016 - 20:39 Новость: тема тэги гео
molod
Молодые люди, которые последние годы на Украине привыкли не работать и учиться, а проводить время на митингах и всевозможных акциях протеста, 8 октября в Киеве протестовали на майдане против законопроекта № 3587.

Этот законопроект, по мнению активистов, направлен на ужесточение прав и свобод граждан Украины, а также ведет страну к диктатуре. Главная опасность закона в том, что он разрешает силовой разгон акций протеста. Этот закон в Верховной Раде могут принять в ближайшее время.

По новому закону (законопроект зарегистрирован в украинском парламенте еще 7 декабря 2015 года) так называемые украинские активисты должны сообщать о месте и времени проведения «мирных акций» за двое суток до начала акций. Протестанты считают, что за это время силовые органы власти могут хорошо подготовится к разгону протестующих.
Молодые люди в ходе акции протеста продемонстрировали театральным способом, как полиция будет разгонять мирные собрания граждан Украины. Они держали плакаты «Я против», «Жертва 3587», «Я протестую» и т.п. Активисты пообещали провести такие акции протеста еще в 14 городах Украины.

Впрочем, украинским парламентариям от молодежных протестов ни холодно ни жарко, им главное — усидеть в своих креслах, а для этого депутаты Верховной Рады Украины примут любые, даже самые драконовские законы...

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: alex1943 ::

Автор (или псевдоним)
alex1943

О себе

Делай, что должен, и будь, что будет