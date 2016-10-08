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Харьков попросил помощь у Киева для борьбы с "наливайкам"

опубликовано alex1943 в Сб, 08/10/2016 - 21:09 Новость: тема тэги гео
alkogol
С 22 сентября по состоянию на 12:00 7 октября в Украине зафиксировано 106 случаев отравления некачественным алкоголем, из них 87 - в Харьковской области, 40 из которых с летальным исходом. У 28 умерших обнаружен в крови метиловый спирт. Еще 13 человек скончались в других регионах Украины, шестеро - по-прежнему находятся на лечении.Об этом сообщила Госпродпотребслужба Украины.

И.о. главы Харьковской ОГА Юлия Светличная, сообщает "NewsRoom" вынуждена инициировать помощь харьковским правоохранителям

В Харьков приедут 20 оперативных групп силовиков из Киева для борьбы с торговыми точками-"наливайкам", где сбывают нелицензионный алкоголь.

"Силовики уже получили от Светличной нагоняй за отсутствие реальных результатов, но параллельно она обратилась к Киеву, потому что столичные силовики непредвзяты и не замешаны в схемах", - сказано на сайте "NewsRoom".
Официальный комментарий по факту, как пообещали в Харьковской ОГА, "будет позже".

7 октября прокуратура Харьковской области объявила подозрение 31-летнему жителю Волчанского района по факту сбыта незаконно изготовленных алкогольных напитков из недоброкачественного сырья, что привело к отравлению и гибели людей.

Сегодня арестован без права на залог 27-летний харьковчанин, подозревамый в производстве суррогатного алкоголя, задержаны и трое его пособников. Суд также арестовал с правом на залог в сумме 275 тыс. грн хозяйку четырех магазинов в Волчанском районе, где торговали суррогатом на розлив. Под домашним арестом - два торговца суррогатом в Изюмском и Харьковском районах.

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