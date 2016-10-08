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Бедных на Украине за последний год стало вдвое больше

опубликовано alex1943 в Сб, 08/10/2016 - 21:13 Новость: тема тэги гео
bomg
Об этом сообщили эксперты Института демографии и социологических исследований Украины. По их данным, число украинцев, которые оказались за чертой бедности в 2016 году, с 28,6% увеличился до 58,3%. Иначе говоря, показатель бедности в стране майдана вырос вдвое. Самый высокий показатель бедности зафиксирован среди семей с детьми, особенно с двумя - 38,6%, а также среди украинских пенсионеров - 23%.

По прогнозам специалистов, ситуация с уровнем бедности может ухудшиться еще больше до концы 2016 года. Согласно данным Госслужбы статистики, сбережения граждан Украины только за апрель-июнь сократились на 5,297 млрд гривен. Подкожный жир, как говорится, на исходе...

Напомним: по стандартам ООН, определенным для стран восточной Европы, если человек тратит на проживание и питание меньше 5 долларов в день, а в месяц меньше 150 долларов, он живет за порогом бедности. По данным ООН, 80% населения Украины сегодня находятся за этим порогом.

Украинское правительство, конечно же, утвердило программу по преодолению бедности в стране на 2016-2017 годы, но она, как и многие другие обещания майданной власти народу, осталась только на бумаге.

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