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Результвты экзит-полов по выборам в Грузии разнятся численно, но не качественно. Впереди "Грузинская мечта"

опубликовано alex1943 в Сб, 08/10/2016 - 21:39 Новость: тема тэги гео
Gruzija
Согласно окончательным результатам экзит-полов, проведенных международной исследовательской компанией GFK по заказу телекомпании "Рустави 2", "Единое национальное движение" набирает 32,74% голосов, "Грузинская мечта" - 39,9%. Еще одна партия - "Альянс Патриотов" - преодолевает пятипроцентный барьер (5,76). Далее идут "Лейбористская партия" - 4,21%, "Свободные демократы" Ираклия Аласания - 3,21%.

А по результатам экзит-пола, проведенного компанией TNS по заказу четырех грузинских телекомпаний – "1-й канал", GDS, Maestro и "Имеди", "Грузинская мечта" набирает 53,8%, а "Единое национальное движение" - 19% (причем в парламент пройдут только эти две партии).

Официальные предварительные результаты выборов станут известны утром в воскресенье.

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