Подлый обстрел украинскими оккупантами села Саханка на территории ДНР

Десять жилых домов повреждены в селе Саханка на юге ДНР в результате обстрелов со стороны ВСУ. «В данный момент тихо, но были зафиксированы повреждения десяти домостроений, а также до 20 прилетов мин», - сообщил глава Новоазовского района Анатолий Яновский.

Напомним: в субботу, 8 октября, днем украинские оккупанты подло обстреляли мирное село Саханка, что в Новоазовском районе ДНР. Обстрел велся из тяжелых минометов. Ранены две пожилые женщины, обе госпитализированы. За прошедшие сутки так называемого «перемирия» украинские боевики обстреляли прифронтовые территории Республики 231 раз. При этом один военнослужащий армии ДНР погиб, еще один ранен.