Донбасс: у села Петровское после разведения войск начато обустройство наблюдательного поста и укрытия для СММ ОБСЕ

Об этом сообщает глава украинской стороны Совместного центра по координации и контролю (СЦКК) Борис Кременецкий на сайте минобороны Украины.

«Представители СММ ОБСЕ должны постоянно осуществлять мониторинг на всем определенном участке разведения. Результаты их наблюдения отражаются в ежедневных отчетах СММ ОБСЕ. Вооруженные Силы Украины уже начали обустройство наблюдательного поста и укрытия для СММ ОБСЕ. Это делается для обеспечения безопасности наблюдателей Миссии и предотвращения непредвиденных ситуаций на этом участке».

Борис Кременецкий отметил, что на позициях, где до разведения войск находились военные, теперь круглосуточно будут дежурить военнослужащие украинской стороны СЦКК. Здесь будет оборудован наблюдательный пункт, поскольку, согласно рамочному решению, достигнутому на переговорах в Минске, в этой зоне могут находиться только наблюдатели СЦКК. По словам Кременецкого, процесс разведения сил и средств не влияет на линию разграничения, она остается неизменной. «Вооруженные Силы Украины сохраняют контроль над этой территорией. А если будут зафиксированы какие-либо нарушения, войска вернутся на передовые позиции», - говорится в сообщении.

Напомним: в пятницу, 7 октября, с третьей попытки у села Петровское (Волновахский район) состоялось разведение войск, согласно договоренностям, достигнутым на переговорах в Минске.