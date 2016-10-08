После «смертельной» водки украинцев начали травить фальшивыми лекарствами

У жительницы Ивано-Франковска поднялась температура и она стал ее сбивать эффективным французским (как было написано на упаковке) препаратом «Эфералган». Раньше он действовал очень быстро. Но ничего подобного не происходило. Женщина выпила три таблетки, и только после этого температура чуть-чуть снизилась. Но, похоже, уже сама по себе.

В то же время и другие жители Украины столкнулись с тем, что лекарства, купленные в аптеках, почему-то не помогают, а от некоторых становится еще хуже. Люди забили тревогу. В результате выяснилось, что на самом деле таблетки производят не за границей, а в селе Гончарово Тлумацкого района Ивано-Франковской области, где работал подпольный цех по изготовлению так называемых лекарств. Только на его складе оказалось около 20 тонн фальсифицированных препаратов.

Что интересно, в селе проживает всего 600 жителей, в нем нет никакой власти, отсутствует даже сельский совет. Само производство размещалось на территории бывшей фермы. Сколько было продано подделок и каковы последствия, еще придется выяснить. Возможно, уже есть и трагические случаи.

Напомним: на Украине до сих пор продолжают умирать люди от фальсифицированной водки, которую производили в Харькове из технического спирта. Счет смертей идет на десятки, а тот, кто выжил, останется глубоким инвалидом.