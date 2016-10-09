Совбез ООН работает впустую

Российский проект резолюции по Сирии не прошел в Совете Безопасности ООН, как не прошел и французский, на который наложила вето делегация Российской Федерации.

При этом заместитель постпреда США при ООН Дэвид Прессман, перед голосованием российского проекта, обвинил Россию в намеренном затягивании времени, чтобы попытаться вместе с правительством Сирии захватить Алеппо. Видимо он считает, что освобождение от террористов не является важнейшей задачей ООН."Данный текст был обманной попыткой добиться того, чтобы СБ санкционировал то, что Россия и сирийский режим делают в Алеппо", - сказал Прессман.

"Россия хочет, чтобы было больше разговоров, а тем временем они попытаются город захватить жестокой силой", - добавил американский дипломат.

"Мы же хотим меньше говорить и больше делать для того, чтобы прекратить эту бойню", - заключил Прессман. Кто делает, а кто больше говорит время уже показало.

Россия наложила вето на внесенный Францией проект резолюции по Сирии в Совете Безопасности ООН. "За" проект резолюции высказались 11 стран-членов СБ ООН, две - "против", две страны воздержались. Проголосовав "против", Россия как постоянный член СБ ООН, тем самым, заблокировала принятие резолюции.

Французский проект предлагал запретить полеты авиации над Алеппо, т.е лишить Россию и Сирию возможности действовать с воздуха, а также содержалось требование, преимущественно к сирийскому правительству, обеспечить беспрепятственный доступ гуманитарной помощи пострадавшему населению, но именно с воздуха Россия и Сирия сбрасывала гумпомощь в сопротивляющиеся боевикам районы.

Постпред РФ при ООН Виталий Чуркин перед голосованием заявил, что ни российский, ни французский проекты резолюций по Сирии не будут приняты в СБ ООН.

"Сегодня мы с вами участвуем в одной из самых странных мизансцен в истории Совета Безопасности ООН. Нам предстоит голосование по двум проектам резолюции Совета, и все мы прекрасно понимаем, что ни один из них не будет принят", - сказал Чуркин на заседании СЮ ООН по Сирии.

Он подчеркнул, что "такая трата времени непозволительна".