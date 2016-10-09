В направлении основного варианта

В администрации США публично обсуждаются дальнейшие варианты военного вмешательства в Сирии. Один из них предусматривает прямую поддержку противников "режима Асада" путем нанесения "ограниченных ударов" по объектам сирийской правительственной армии. Возможными первоочередными целями могут стать базы ВВС Сирии, которые будут поражаться с помощью высокоточных ракет дальнего радиуса действия, запускаемых с самолетов и кораблей. Некоторые американские военные якобы предполагают осуществить такие удары, минуя резолюцию Совбеза ООН.

Кроме того, намечается усилить военную поддержку американских союзников на берегах Персидского залива, оснастив их более современным оружием. США осознанно вышли из соглашения с Россией по Сирии, еще выше подняв политические ставки. МИД РФ ответил в том смысле, что американцы оказались не в состоянии выполнить свои обязательства, либо вообще не собирались отделять так называемую оппозицию от террористов из "Джебхат ан-Нусры" (организация запрещена в России). Однако, как мы видим по результатам работы Совета Безопасности ООН, представителей РФ не слишком слушают. Французы, например, будучи политически зависимыми от своих американских партнеров, несмотря на террористические атаки в своих городах, проталкивали резолюцию в пользу боевиков «Джебхат ан-Нусры», частью которой был запрет на применение самолетов ВВС Сирии в районе Алеппо.

Французы и англичане полностью идут в политическом фарватере США, точно так же, как это было в Ливии. Американская администрация накануне выборов президента США стремится максимально поднять в Сирии свои политические ставки. Вариант чисто силового решения в отношении законного правительства страны, ведущей войну с международным терроризмом, пока озвучивается. Об освобождении «столицы» ИГИЛ (организация запрещена в России) сирийской Ракки уже почти не вспоминается. Руководство США, точно также как в Ливии сконцентрировано на борьбе с "режимом". С учетом того, что авиация западной коалиция уже однажды помогла боевикам ИГИЛ, уничтожив артиллерийскую батарею Сирийской армии в районе Дер-эр-Зора, подобный вариант вполне возможен и будет применен как "плановая мера".

Американская администрация "не мытьем, так катаньем" последовательно пытается увеличить степень хаоса в регионе Ближнего и Среднего Востока. И происходит это не от непонимания последствий, а из реализации "стратегии национальных интересов". К истерике американского Госдепартамента с недавних пор подключился еще и Пентагон. Американские высокопоставленные военные устраивают дешевые зрелища для журналистов, обвиняя во всех бедах четыре страны мира – Россию, Иран, Китай и Северную Корею.

На самом же деле вся беда в том, что США имеют около 19 триллионов долларов государственного долга, а экономика «печатной машины» не может существовать без внешней экспансии и военно-политического насилия. Образ врага не только отвлекает от экономических тем и консолидирует американских союзников, он видится сейчас единственным решением. Потому что других решений для данной экономической модели мирового мироустройства не существует.

Классики политэкономии утверждали, что империализм является высшей формой капитализма и ведет к войне. Именно это сейчас и происходит на фоне «кризиса перепроизводства». Разрушение более слабых государств производится своими и чужими руками в рамках старой проверенной политики неоколониализма и попыток решения своих проблем за счет чужих страданий. Что в Ливии, что в Сирии, что на Украине.

Обращает внимание тот факт, что Россия является обычной целью наиболее «развитых» западных стран, вне зависимости от политической модели российского государства. Россия как самостоятельная единица не устраивала США, Великобританию и сейчас политически зависимых от них Францию и Германию, как на этапе монархии, так и на этапе социализма. Точно также она не устраивает «развитый запад» и на и этапе «постсоветской демократии». Речь идет о том, что запад не устраивает российское государство в любой форме, кроме чисто «колониальной». Что такое колониальная форма правления в современном виде наглядно иллюстрирует постсоветская Украина. "Развитый запад" получил в свое распоряжение 42 миллиона "белых рабов", которым рекомендуют носить вышиванки.